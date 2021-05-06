Гузель Яхина представила в Нацбиблиотеке РТ новый роман «Эшелон на Самарканд»

В Казани состоялась презентация нового романа писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Произведение, посвященное голоду в Поволжье, было представлено читателям в Национальной билиотеке Татарстана.

«Мой новый роман „Эшелон на Самарканд“ — то детище, которым я живу последние три года. Но начинался он раньше, в 2015 году, в декабре, когда я пошла в Национальный архив РТ посмотреть материалы по беспризорному детству 20-х годов прошлого века. Потому что изначально была идея небольшой повести», — сказала автор.

Яхина изучала материалы о беспризорном детстве, казанских детских приемниках, детдомах, свияжском кантоне, реформаториях. Потепенно к писательнице пришла идея расширить воспоминания нескольких беспризорников до романа, который охватил бы события 20-х годов XX века: голод, разруху, Гражданскую войну.

«Ваша первая книга нас потрясла, и с тех пор мы ваши поклонники. Спасибо, что вы решили презентовать книгу у нас, в Национальной библиотеке», — поделилась директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

На мероприятии также выступили композитор Эльмир Низамов и певица Эльмира Калимуллина с двумя произведениями, которые относятся к экранизации другого романа Яхиной — «Зулейха открывает глаза».

«Мы рады быть с Эльмирой на этой теплой встрече и хотели через свою музыку выразить восхищение и благодарность за тот труд, который делает Гузель», — отметил Низамов.

В завершение презентации прошла автограф-сессия.

Роман Яхиной — своего рода роуд-муви о эвакуации пятисот беспризорников из Казани в Самарканд в 1923 году. Эшелон сквозь леса Поволжья, казахские степи к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана сопровождают начальник Деев и комиссар Белая. Сама Яхина называет произведение «красным истерном», то есть вестерном, события которого происходят на востоке.