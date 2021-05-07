Яхина рассказала, как собирала материалы для «Эшелона на Самарканд» в Нацбиблиотеке РТ

В подготовке материалов для романа «Эшелон на Самарканд» писательнице Гузель Яхиной помогли сотрудники Национальной библиотеки Татарстана. О том, как она работала над будущим произведением, автор рассказала на презентации в Нацбилиотеке РТ.

Большую помощь, по словам писательницы, ей оказали сотрудники отдела периодики, в том числе его заведующая Асия Махнина.

«Асия Кирамовна очень помогла. Я сидела зале периодики и читала подшивки газеты „Красная Татария“, потому что нет более действенного способа погрузиться во время, чем читая газеты», — сказала она.

Писательница знакомилась со всеми статьями тех лет — от новостей до рекламы, с тем, чем жила страна в 20-е годы XX века.

«Какие-то вещи из подшивок вошли в роман. Например, одна из фраз беспризорников: „Я тебе сворочу рыло и скажу, что так и было“. Эту фразу я подглядела в „Красной Татарии“», — отметила она.

В те годы газеты пестрили статьями о беспризорниках, так как это была одна из самых острых проблем того периода.

«Большая благодарность отделу периодики за эту возможность», — подытожила Яхина.