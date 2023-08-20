В столице Татарстана прошел забег «Ночная Казань»

Фото: vk.com/timerman_org

Очередной забег «Ночная Казань» состоялся в столице Татарстана. Любителям бега были предложены две дистанции — 5 и 10 километров.

Выбравшие более короткую дистанцию стартовали от экстрим-парка «Урам» в 22.45, пробежали по Кремлевской набережной до улицы Батурина и вернулись назад.

Пожелавшие попробовать свои силы на длинной дистанции также начали забег от экстрим-парка «Урам», но позднее, в полночь. Достигнув Казанского Кремля, они свернули на Кремлевскую дамбу, добежали до Центра семьи «Казан», вернулись на набережную, проследовали по ней до улицы Саид-Галеева и возвратились в исходную точку.

Фото: vk.com/timerman_org

Кроме того, вечером в субботу состоялись забеги Timerkids на дистанции 300 метров (для детей 2017–2020 годов рождения), 600 метров (для детей 2013–2016 годов рождения) и один километр (для подростков 2006–2012 годов рождения).

Изначально «Ночную Казань» предполагалось организовать 15 июля, но затем ее перенесли на 19 августа из-за проведения в городе Суперкубка России по футболу. Мероприятие стало причиной временного перекрытия ряда улиц.

Забег «Ночная Казань» проводится с 2017 года.