Любителей спорта всех возрастов приглашают на ночную пробежку по Казани

15 июля в столице Татарстана пройдет забег «Ночная Казань». Любителям бега предложат две дистанции — 5 и 10 км, сообщается на сайте Тimerman.

Соревнования начнутся в 17.00 с детских забегов на 300 и 600 метров. Взрослые спортсмены выйдут на соревнования в 22.45 (5 км) и в полночь (10 км).

Регистрация доступна по ссылке до 10 июля. Также можно записаться для участия прямо в день соревнований. Однако такой вариант, предупреждают организаторы, возможен лишь при наличии свободных слотов.

Помимо соревнований, гостей и жителей города ожидает спортивное ориентирование. Используя карту, они должны будут выйти на неизвестную трассу, пройдя через контрольные пункты. Начало запланировано на 18.00.