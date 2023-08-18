В Казани на время ночного забега перекроют для движения транспорта ряд улиц

Фото: пресс-служба мэрии.

В Казани в связи с проведением легкоатлетического забега «Ночная Казань» ограничат движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 23.30 19 августа и до 0.40 20 августа будет полностью закрыта Кремлевская дамба в направлении от ул. Батурина до Декабристов, участок улицы Декабристов в направлении от Кремлевской дамбы до Сибгата Хакима и обратно.

С 23.30 и до часа ночи на Кремлевской дамбе полностью ограничат движение в направлении от улицы Декабристов до Кремлевской набережной.

С 23.00 и до 1.30 приостановят два направления движения на Кремлевской набережной (от Батурина до Саид-Галеева), на улице Батурина (от Федосеевской до Кремлевской набережной) и от улицы Ташаяк до площади Тысячелетия.