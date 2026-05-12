В столице Татарстана детализировали перекрытия улиц из-за «КазаньФорума-2026»

В столице Татарстана с сегодняшнего дня, 12 мая, до 17 мая включительно ограничат движение и парковку транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной введения ограничений является проведение XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Они затрагивают в том числе средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и так далее) и средства курьерских служб.

При необходимости движение будет перекрыто до 23:59 17-го числа по следующим направлениям:

– улица Абдуллы Бичурина, на участке от улицы Чистопольской до дома №49 на улице Чистопольской;

– улица Алексея Козина, на участке от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Сибгата Хакима;

– улица Большая Красная, на участке от улицы Гоголя до улицы Жуковского;

– улица Карла Маркса, на территории муниципальной парковки от улицы Пушкина до улицы Театральной и на участке от улицы Батурина до улицы Миславского;

– улица Лево-Булачная, на участке от улицы Ташаяк до переулка Кирова;

– улица Лесгафта, на участке от улицы Айвазовского до улицы Волкова;

– улица Марселя Салимжанова, на участке от улицы Туфана Миннуллина до улицы Артема Айдинова;

– улица Московская, на участке от улицы Рустема Яхина до улицы Ташаяк;

– улица Назиба Жиганова, на участке от улицы Аграрной до улицы Сабира Ахтямова;

– улица Островского, на участках от улицы Артема Айдинова до дома №57а на Островского и от улицы Астрономической до улицы Университетской;

– улица Петербургская, на участке от улицы Туфана Миннуллина до улицы Волкова;

– улица Петра Полушкина, на участке от улицы Назиба Жиганова до улицы Сабира Ахтямова;

– улица Право-Булачная, на участке от улицы Университетской до улицы Астрономической;

– улица Профсоюзная, на участке от улицы Кави Наджми до улицы Мусы Джалиля;

– улица Пушкина, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной (в обоих направлениях);

– улица Роща Фрунзе, на участке от дома №24 на улице Айвазовского до дома №3а на улице Калинина;

– улица Рустема Яхина, на участке от улицы Московской до улицы Бурхана Шахиди;

– улица Саид-Галеева, на участке от улицы Бурхана Шахиди до дома №25 на Саид-Галеева;

– улица Спартаковская, на участке от улицы Туфана Миннуллина до улицы Артема Айдинова;

– улица Ташаяк, на участке от улицы Московской до улицы Лево-Булачной;

– улица Театральная, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной (в обоих направлениях);

– улица Университетская, на участках от улицы Островского до улицы Право-Булачной и от улицы Профсоюзной до улицы Профессора Нужина;

– улица Хади Такташа, на участках от улицы Марселя Салимжанова до улицы Спартаковской и от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина;

– улица Чистопольская, на участке от дома №57 на Чистопольской до улицы Абдуллы Бичурина;

– переулок Щербаковский, на участке от улицы Пушкина до улицы Артема Айдинова.

Кроме того, закрыты:

– вся территория парковочной зоны у Международного конноспортивного комплекса «Казань», в том числе по автомобильной дороге от проспекта Альберта Камалеева до дома №27р на Альберта Камалеева;

– парковочная зона №144 у дома №1а на улице Николая Ершова;

– вся территория парковочной зоны у домов №1 и 1а на проспекте Фатыха Амирхана;

– проезд и парковочное пространство у дома №1и на проспекте Фатыха Амирхана;

– парковочная зона и местные проезды у дома №85г на улице Декабристов;

– парковочная зона у дома №1 на улице Односторонка Гривки;

– парковочная зона у дома №2 на улице Аграрной.

Помимо этого, ограничения распространяются на территорию павильонов и вестибюлей станций Казанского метрополитена.

Власти столицы РТ ранее уже сообщали об ограничении движения из-за «КазаньФорума-2026», но теперь список перекрытий расширен. Наряду с этим на время проведения мероприятия ограничено движение маломерных судов по реке Казанке.

