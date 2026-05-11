Общество 11 мая 2026 11:41

На время «КазаньФорума» в центре Казани ограничат движение по ряду улиц

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на время проведения XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» ограничат движение транспорта по ряду центральных улиц и закроют некоторые парковочные зоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, уже с 20:00 сегодняшнего дня, 11 мая, и до 20:00 15 мая окажется ограничен проезд транспортных средств по улице Пушкина, на участке от улице Карла Маркса до улице Большой Красной, а также на муниципальной парковке №110 на улице Карла Маркса.

Кроме того, с 20:00 12 мая до 23:59 15 мая будет перекрыто движение транспорта по улице Хади Такташа, на участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина.

С 20:00 13 мая и до 20:00 15 мая будет ограничено движение машин по еще одному участку улицы Хади Такташа – от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова.

Помимо этого, с 20:00 14 мая до 23:59 16 мая окажется закрыта парковка на проспекте Альберта Камалеева – напротив центральной входной группы международного конноспортивного комплекса «Казань».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице РТ ограничат движение во время «КазаньФорума» и саммита Россия – АСЕАН.

Полная программа мероприятия доступна на официальном сайте «КазаньФорума». Оператором по его подготовке и проведению выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

