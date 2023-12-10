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В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике. Об этом передает РИА Новости.
Торжественное событие посетила королевская семья. Лауреаты получали награду из рук короля Швеции Карла XVI.
Напомним Нобелевку по экономике в этом году получила исследовательница из США Клаудия Голдин за изучение женских карьерных успехов, по химии – россиянин Алексей Екимов и его коллеги в США за изучение квантовых точек, по литературе – норвежский драматург Юн Фоссе, по медицине – биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за создание вакцин от коронавируса.
Нобелевскую премию мира присудили активистке из Ирана за защиту прав женщин. Церемония вручения этой награды прошла сегодня в ратуше столицы Норвегии Осло.
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