В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике. Об этом передает РИА Новости.

Торжественное событие посетила королевская семья. Лауреаты получали награду из рук короля Швеции Карла XVI.

Напомним Нобелевку по экономике в этом году получила исследовательница из США Клаудия Голдин за изучение женских карьерных успехов, по химии – россиянин Алексей Екимов и его коллеги в США за изучение квантовых точек, по литературе – норвежский драматург Юн Фоссе, по медицине – биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за создание вакцин от коронавируса.

Нобелевскую премию мира присудили активистке из Ирана за защиту прав женщин. Церемония вручения этой награды прошла сегодня в ратуше столицы Норвегии Осло.