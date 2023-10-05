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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе
Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Об этом сообщает Нобелевский комитет Шведской академии.
Литератор отмечен за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют выразить невыразимое», отмечается в мотивировочной части решения.
Фоссе пишет на одном из двух норвежских языков — нюнорске, на котором говорит примерно десятая часть населения Норвегии. «Хотя сегодня он является одним из наиболее часто исполняемых драматургов в мире, всё большее признание получает его проза», — замечает комитет.
Родившийся в 1959 году Юн Фоссе как прозаик дебютировал в 1983 году романом «Красное, черное», а как драматург в 1994-м — пьесой «И мы никогда не расстанемся». Также он написал несколько поэтических сборников и книг для детей.
На русском языке выходили три книги Фоссе: «Когда ангел проходит по сцене: Избранные пьесы» (2018), «Трилогия» (2021) и «Другое имя. Септология I-II» (2022).
Казанский театр имени Галиасгара Камала в 2013 году поставил спектакль по пьесе Юна Фоссе «Җәйнең бер көнендә» («Однажды летним днем»). Постановка до сих пор присутствует в репертуаре театра.
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