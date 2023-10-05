Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский драматург Юн Фоссе

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Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Об этом сообщает Нобелевский комитет Шведской академии.

Литератор отмечен за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют выразить невыразимое», отмечается в мотивировочной части решения.

Фоссе пишет на одном из двух норвежских языков — нюнорске, на котором говорит примерно десятая часть населения Норвегии. «Хотя сегодня он является одним из наиболее часто исполняемых драматургов в мире, всё большее признание получает его проза», — замечает комитет.

Родившийся в 1959 году Юн Фоссе как прозаик дебютировал в 1983 году романом «Красное, черное», а как драматург в 1994-м — пьесой «И мы никогда не расстанемся». Также он написал несколько поэтических сборников и книг для детей.

На русском языке выходили три книги Фоссе: «Когда ангел проходит по сцене: Избранные пьесы» (2018), «Трилогия» (2021) и «Другое имя. Септология I-II» (2022).

Казанский театр имени Галиасгара Камала в 2013 году поставил спектакль по пьесе Юна Фоссе «Җәйнең бер көнендә» («Однажды летним днем»). Постановка до сих пор присутствует в репертуаре театра.