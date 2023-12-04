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В Старо-Татарской слободе Казани установят елку и иллюминацию почти за 1 млн рублей
В Казани потратят почти 1 млн рублей на установку новогодней ели в Старо-Татарской слободе и иллюминацию по улице Татарстан. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Ель «Беловежская» разместится рядом с домами №10 и 16 по улице Марджани. Ее высота должна составлять 12 метров. Здесь же планируется установка световой конструкции «Роза ветров» и светового освещения. Дерево украсят 3,7 тыс. шаров и гирлянды.
У дома №20 по улице Татарстан появится проекция с эффектом падающих снежинок, а у №9 и 11 — проекции с эффектом смены изображений.
Подрядчик должен провести монтаж елки и иллюминации, а в период с 15 января по 15 февраля — демонтировать все конструкции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, на каких площадках Казани можно приобрести новогоднюю ель, а также рассказал о 14 парках и скверах, которые украсят к предстоящему празднику.
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