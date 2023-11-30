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Жители Казани смогут приобрести новогоднюю ель на 14 площадках
Приобрести новогоднюю ель и другие виды хвойных деревьев казанцы смогут на 14 площадках. Торговля разрешена с 1 по 31 декабря, но елочные базары, как правило, начинают работать после 10 декабря.
В Комитете потребительского рынка горисполкома пояснили, что предприниматели вправе сами решить, когда начать торговлю. Елочные базары будут работать ежедневно ориентировочно с 10 утра и до 8-9 часов вечера.
В Авиастроительном районе будет работать торговая точка по адресу: ул. Академика Павлова, 1, в Вахитовском – ул. Шахиди, №24 и Чехова, №3/7, в Московском – Декабристов, №114 и 150, в Ново-Савиновском – пр. Ямашева, №92а, в Приволжском – ул. Фучика, №105в; Зорге, №68; ул. Мавлютова, №17 и Кулагина, №6, в Советском – ул. Академика Сахарова, №13а; Карбышева, №15; Пионерская, №9а и ул. Родины, №33а.
Кроме того, елочные базары будут работать на ярмарочных площадках по адресам: на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева; ул. Дементьева, №7; ул. Адоратского, №21а; ул.Академика Лаврентьева, №10; пр. Ямашева, №17; ул. Батыршина, №20; Революционная, №12; ул. Фучика, №72; Ломжинская, №2 и ул. Закиева, №12.
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