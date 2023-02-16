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В США заявили о «перехвате» четырех российских самолетов вблизи Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило о «перехвате» сразу четырех российских самолетов в международном воздушном пространстве рядом со штатом Аляска. Это уже второй раз за два дня, когда сообщается о таком «перехвате», передает РИА Новости.
В сообщении NORAD заявляется, что командование «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» российские суда. При этом подчеркивается, что они не нарушали границ обеих стран, а их действия не рассматриваются как «угрожающие» или «провокационные».
Тип самолетов не уточняется. В первый раз заявлялось о «перехвате» стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителях сопровождения Су-30.
Отметим, что NORAD отвечает за противовоздушную оборону США и Канады. Военные подчеркивают, что действия российской авиации никак не связаны с неопознанными летающими аппаратами, которые в последние две недели были сбиты над США и Канадой
Напомним, сегодня Президент США Джо Байден сегодня выступил с обращением к нации по поводу летательных объектов, замеченных в воздушном пространстве США и позднее сбитых военными. Он заявил, что они не были разведывательными аппаратами какой-либо страны.
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