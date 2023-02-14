Североамериканское командование ПВО рассказало о перехвате четырех самолетов РФ у Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило о перехвате четырех российских самолетов, вошедших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — отмечается в заявлении военных.

При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

В NORAD также добавили, что заходы российских самолетов в зоне ПВО Аляски случаются регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации.

Кроме того, в командовании заверили, что полеты российских самолетов около Аляски «никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных» по обнаружению в небе над США и Канадой неопознанных воздушных объектов.