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Североамериканское командование ПВО рассказало о перехвате четырех самолетов РФ у Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило о перехвате четырех российских самолетов, вошедших в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — отмечается в заявлении военных.
При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.
В NORAD также добавили, что заходы российских самолетов в зоне ПВО Аляски случаются регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации.
Кроме того, в командовании заверили, что полеты российских самолетов около Аляски «никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных» по обнаружению в небе над США и Канадой неопознанных воздушных объектов.
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