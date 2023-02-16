Байден: Сбитые над США летательные аппараты не были разведывательными

Ничто не указывает на то, что сбитые над севером Соединенных Штатов и Канадой воздушные шары были разработаны какой-либо страной в целях разведки, в том числе – Китаем, заявил Президент США Джо Байден. Сегодня он выступает с телеобращением к жителям страны на тему летательных аппаратов, которые были обнаружены и уничтожены американскими военными.

По словам Байдена, три сбитых на прошлой неделе летающих объекта были аэростатами частных компаний или НИИ. «Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто, ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран», – сказал он.

Кроме того, Байден сообщил, что поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов, которые в случае угрозы они также будут сбиты. Он заявил о намерении побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином по этому вопросу, но подчеркнул, что не будет извиняться за сбитый китайский аэростат.

Напомним, на прошлой неделе американские истребители сбили восьмиугольный объект в небе над озером Гурон вблизи штата Мичиган – он стал уже четвертым объектом, уничтоженным в воздушном пространстве страны аппаратом после китайского аэростата, который также был сбит ракетой 4 февраля.