В США заочно предъявили обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро

В Соединенных Штатах заочно предъявили обвинения бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро из-за уничтожения двух американских самолетов кубинскими ВВС в 1996 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Президента США Дональда Трампа.

Собеседник агентства назвал обвинительное заключение «частью эскалации давления на коммунистическое руководство Кубы», но не стал раскрывать каких-либо дополнительные детали.

О планах Штатов предъявить обвинение 94-летнему Раулю Кастро ранее анонимно рассказал представитель Министерства юстиции США. Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда ВВС островного государства сбили два самолета созданной кубинскими мигрантами гуманитарной организации Brothers to the Rescue.

Тогда погибли четыре человека, находившихся на борту самолетов. Согласно материалам дела, поданное в федеральный суд Майами обвинительное заключение в отношении Рауля Кастро включает одно обвинение в заговоре с целью убийства граждан США, четыре обвинения в убийстве и два обвинения в уничтожении самолетов. Помимо экс-политика, по делу в качестве обвиняемых проходят еще пять человек.

Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate) была создана жившими в США кубинскими мигрантами в 1991 году и базировалась в Майами. Члены организации совершали полеты над Флоридским проливом, занимаясь поиском и спасением мигрантов, бежавших с Кубы на самодельных лодках. Позднее деятельность группы стала включать и антиправительственные акции против руководства острова. После уничтожения двух ее самолетов 24 февраля 1996 года Brothers to the Rescue прекратила свое существование.

Прокуратура округа Майами сегодня организовала мероприятие в память о жертвах инцидента. На него пришли многие американцы кубинского происхождения, проживающие в городе.

В конце января этого года Дональд Трамп в своем указе пригрозил введением дополнительных пошлин на импорт из любых стран, прямо или косвенно поставляющих нефть островному государству. После этого на Кубе начался энергетический кризис: участились отключения электричества, возник дефицит топлива и продовольствия.

Родившийся в 1931-м Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро, как и он, был одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. С 1959 по 2008 год занимал пост министра Революционных вооруженных сил Кубы. После отхода старшего брата от дел из-за болезни в 2008-м занял должности Председателя Госсовета и Совета министров Кубы. Политик покинул их в 2018 году, но до 2021-го оставался первым секретарем ЦК Коммунистической партии острова (это кресло он занял в 2011-м).