МИД Кубы: в случае нападения страна воспользуется правом на законную оборону

Куба будет защищаться в случае нападения, заявил МИД страны, сообщает РИА Новости.

В субботу газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. В ответ на это в ведомстве в соцсети X заявили, что если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель, отвечая на вопрос о возможной отставке под давлением США, заявил, что кубинским революционерам чужда идея того, что можно просто взять и сдаться. Он также подчеркивал, что Куба не считает корректными сравнения с Венесуэлой из-за различий в историческом и политическом развитии стран.