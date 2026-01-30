Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы и пригрозил новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Соответствующий указ американского лидера опубликовала пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Президент США в своем указе предусмотрел возможность введения дополнительных пошлин на импорт из любых стран, прямо или косвенно поставляющих нефть островному государству.

Трамп сослался на то, что действия властей Кубы наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. Речь, в частности, идет о сотрудничестве с враждебными США странами и группами, среди которых упомянуты Россия, Китай, Иран, радикальное палестинское движение ХАМАС и радикальное ливанское шиитское движение «Хезболла».

Кроме того, американский лидер обвинил руководство Кубы в «систематических нарушениях прав человека», в том числе – в пытках политических оппонентов и подавлении свободы слова.

«<…> дополнительная адвалорная пошлина может взиматься с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу», – таким образом описана в документе новая тарифная система, введенная Президентом США.

Адвалорная пошлина – это вид таможенной пошлины, взимающийся в процентном отношении к таможенной стоимости товара при его ввозе или вывозе.

Кубинские власти осудили новые действия руководства США, направленные против острова. «Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь они предлагают ввести тотальную блокаду поставок топлива в нашу страну», – написал в социальной сети X (прежде Twitter) министр иностранных дел карибского государства Родригес Паррилья.

Дипломат также выразил уверенность: каждый день появляются новые подтверждения того, что «единственная угроза миру, безопасности и стабильности в регионе и единственное пагубное влияние» исходят от США.