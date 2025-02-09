В США резко подорожали яйца, стоят в семь раз больше, чем в Татарстане

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Из-за птичьего гриппа в Соединенных Штатах яйца подорожали в два раза, до 7 долларов (680 рублей), пишут «Известия». Так, корреспондент газеты купил в Америке купил недавно свежие фермерские яйца за 7,5 (727 рублей).

Отмечается, что грипп распространяется на другие виды животных. Так, на этой неделе болезнь подхватили коровы. Сейчас местные фермеры теряют деньги, поставки яиц сокращаются, а цены продолжают расти.

Более того, в Штатах ввели ограничения на продажу яиц: супермаркеты имеют права продать не более 2 упаковок яиц в одни руки. Уточняется, что цель таких ограничений – обеспечить «справедливое распределение».

Для сравнения: в Татарстане яйца за последнюю неделю подешевели на 80 копеек, следует из данных Татарстанстата. По состоянию на 3 февраля 10 штук этого продукта стоят 101,57 (1,04 доллара). Также в республике подешевели за тот же период бананы, рис и морковь.

Однако недавно глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров заявлял, что средняя цена реализации молока выросла на 37% за год. По его словам, основной доход в личных подсобных хозяйствах обеспечивается за счет содержания крупного рогатого скота, а поголовье сокращается.