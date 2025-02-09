Бананы, рис и морковь подешевели в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За период с 27 января по 3 февраля в Татарстане более чем один процент подешевели некоторые продовольственные товары, в том числе морковь, бананы и рис. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, морковь стала дешевле на 4,06%, снизившись в цене с 33,63 до 36,19 рубля за килограмм. В свою очередь бананы подешевели на 3,61%, с 167,95 до 161,76 рубля за килограмм.

Рис шлифованный снизился в цене на 1,05%, с 109,34 до 108,44 рубля за килограмм. А детские фруктово-ягодные консервы стали дешевле на 1,96%, их стоимость уменьшилась с 539,27 до 528,80 рубля за килограмм.

При этом ряд продуктов подорожал более чем на один процент. Так, белокочанная капуста выросла в цене на 1,48%, с 41,87 до 42,49 рубля за килограмм. Стоимость огурцов увеличилась на 1,18%, с 253,14 до 256,08 рубля за килограмм, а помидоров – на 1,03%, с 233,87 до 236,11 рубля за килограмм.

Кроме того, подорожали: колбаса полукопченая – на 1,10% (с 590,34 до 596,51 рубля за килограмм), маргарин – на 1,08% (с 240,98 до 243,45 рубля за килограмм), детские овощные консервы – на 1,40% (с 667,57 до 676,02 рубля за килограмм), чай черный байховый – на 1,00% (с 1061,78 до 1072,71 рубля за килограмм) и пшено – на 1,55% (с 45,98 до 46,77 рубля за килограмм).