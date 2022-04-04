В США предупредили о новых санкциях против России

Власти Соединенных Штатов вместе с союзниками готовят дополнительные рестрикции против России из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине. Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает РБК.

«Мы постоянно ужесточаем санкции и готовимся к дополнительным санкциям совместно с нашими союзниками и партнерами. Мы укрепляем оборону НАТО, в том числе на восточном фланге», — подчеркнул американский дипломат.

Прайс также заметил, что США и их союзники делают всё возможное, чтобы улучшить позиции Украины в сфере обороны и «за столом переговоров».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что представители Европейского Союза из-за гуманитарной ситуации на Украине обсудят новые санкции против России в среду, 6 апреля.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. Многие крупные компании решили приостановить свою деятельность на территории страны.