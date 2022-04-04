СМИ: Евросоюз обсудит новые санкции против России 6 апреля

Представители стран Европейского Союза собираются в среду, 6 апреля, обсудить введения новых санкций против России из-за гуманитарной ситуации на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимного дипломата.

Послы ЕС рассмотрят новые ограничения, предложенные государствами-членами. Среди возможных рестрикций — расширение персональных санкций, введение запрета для российских судов на использование портов Евросоюза, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей: угля, нефти или газа.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что Евросоюз намерен ужесточить санкции против России и оказать дополнительную оборонную поддержку Украине.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую объявил Президент РФ Владимир Путин. О приостановке своей деятельности на территории страны объявили многие крупные компании.