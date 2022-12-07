В США ответили на обвинения в помощи ВСУ для обстрела российских территорий

США не помогали Украине обстреливать российские территории. Об этом, комментируя сообщения о съемке российских аэродромов перед атакой ВСУ, ответил Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

Напомним, что 5 декабря беспилотники ВС Украины попытались атаковать военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Они были сбиты российскими ПВО, однако при этом трое военных погибли, а четверо получили ранения. Позднее СМИ сообщили, что 3 и 4 декабря — накануне атаки — аэродром в Энгельсе снимали американские спутники.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов», — отметил Блинкен изданию Bloomberg.

Он добавил, что в настоящее время Штаты не располагают данными о произошедшем на российских аэродромах.

«Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», — в то же время добавил Госсекретарь США.