Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед атакой украинских дронов

Американские коммерческие спутники компании Maxar снимали аэродром стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области перед атакой украинских беспилотников. На это обращает внимание РИА Новости.

Съемки базы дальней авиации проводились 3 и 4 декабря, отмечают корреспонденты агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Министерства обороны РФ в результате атак дронов ВСУ на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской погибли трое военнослужащих, а еще четверо были ранены.

При этом в военном ведомстве не стали уточнять, при атаке на какой из аэродромов погибли российские военные. По информации Минобороны, беспилотники были сбиты ПВО, но, несмотря на это, два самолета получили незначительные повреждения.