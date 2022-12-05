МО: Беспилотники ВСУ атаковали аэродромы в Саратовской и Рязанской областях

Российские военные отразили атаку на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Реактивные беспилотники были сбиты средствами ПВО, сообщает Минобороны России.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам „Дягилево“ в Рязанской области и „Энгельс“ Саратовской области», —отметили в ведомстве.

Беспилотники, летевшие на малой высоте, были перехвачены российскими ПВО. Однако из-за падения обломков БПЛА и взрыва два самолета получили незначительные повреждения.

В ответ ВС России нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам ОПК Украины, связанным с ним. В результате было поражено 17 целей, что нарушило переброску украинских войск и иностранных вооружений к районам, где ведутся боевые действия.