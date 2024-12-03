В США назвали пять аргументов в пользу лабораторного происхождения Covid-19

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Наиболее вероятно, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории и распространился в результате утечки из нее. Это утверждается в докладе, опубликованном по результатам длившегося два года расследования подкомитета по коронавирусу Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США.

«Вирус Covid-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухане», — сказано в докладе.

По мнению авторов документа, их позиция подтверждается пятью аргументами. В частности, патоген обладает биологическими характеристиками, которые ранее не фиксировались в природе. При этом все случаи Covid-19 были вызваны единственным случаем заражения — в отличие от нескольких случаев при предыдущих пандемиях.

Кроме того, в Ухане находится ведущая исследовательская лаборатория по изучению вирусов, вызывающих атипичные пневмонии (SARS). Это учреждение, по данным конгрессменов, прежде занималось исследованиями, несмотря на отсутствие необходимого уровня биологической безопасности.

Помимо этого, ученые из Уханьского института вирусологии заболели вирусом, похожим на Covid, еще осенью 2019 года — за несколько месяцев до того, как SARS-CoV-2 был обнаружен на рынке диких животных. «По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения [вируса], они бы уже появились», — подытожили докладчики.

В 2023 году газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Министерство энергетики Соединенных Штатов предполагает — Covid-19 распространился вследствие утечки из китайской лаборатории. Власти КНР назвали эту версию ложной.

До этого аналогичную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать Национальная лаборатория Правительства США, ее поддержали и в Федеральном бюро расследований, но Национальная разведка выражала сомнения в реалистичности этой версии. Еще четыре разведывательных ведомства поддержали естественную теорию происхождения патогена, тогда как два других не определились.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения всегда утверждали, что наиболее вероятным является естественное происхождение коронавируса.