Китай назвал ложной версию США о лабораторном происхождении коронавируса

Необходимо перестать дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса SARS-CoV-2, заявляя о возможности утечки Covid-19 из китайской лаборатории. Об этом заявила на брифинге представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, слова которой приводятся на сайте ведомства.

«Соответствующие стороны должны перестать раздувать предположение об утечке из лаборатории, перестать клеветать на Китай и перестать политизировать проблему отслеживания», — подчеркнула дипломат.

Мао Нин также напомнила, что совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения и Китая пришла к выводу, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно, с чем согласились в международном сообществе и научной среде.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Министерство энергетики Соединенных Штатов предполагает — Covid-19 распространился вследствие утечки из китайской лаборатории.

До этого аналогичную теорию в качестве «правдоподобной» предложила рассматривать Национальная лаборатория Правительства США, ее поддержали и в Федеральном бюро расследований, но Национальная разведка выражала сомнения в реалистичности этой версии. Еще четыре разведывательных ведомства поддержали естественную теорию происхождения патогена, а еще два не определились, рассказало издание.

Еще в 2021 году авторы WSJ предполагали, что генетический след коронавируса SARS-CoV-2 указывает на его искусственное происхождение.