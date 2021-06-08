WSJ: Генетический след коронавируса указывает на его искусственное происхождение

Вызывающий Covid-19 патоген SARS-CoV-2 с высокой долей вероятности имеет искусственное происхождение, так как одна из генетических последовательностей отличает его от встречающихся в природе коронавирусов.

Об этом говорится в статье доктора медицины Стивена Куэя и профессора Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Американские ученые обнаружили у нового коронавируса генетическую последовательность в комбинации CGG-CGG, которая часто применяется в лабораториях для увеличения эффективности воздействия патогенов и крайне редко встречается в естественных условиях.

По мнению авторов статьи, их открытие усиливает доводы тех, кто считает, что пандемия Covid-19 стала следствием утечки из лаборатории Уханьского института вирусологии, неподалеку от которого был впервые идентифицирован SARS-CoV-2.

«Фактически в целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация CGG-CGG. <…> Вирус просто не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает», — объяснили исследователи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая репарации для других стран за коронавирус в размере минимум 10 трлн долларов.