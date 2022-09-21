В США надеются, что все больше банков будут отключаться от «Мира» из-за угрозы санкций

Вашингтон рассчитывает, что все большее количество банков в мире будут отказываться от работы с системой «Мир», ведь такой шаг позволит им избежать риска американских санкций. Слова представителя администрации США высокого ранга приводит агентство Reuters, передает ТАСС.

Чиновник прокомментировал сообщения, что два турецких банка — Is bankasi и Denizbank — приостановили работу с российской платежной системой, назвав это «здравым».

«Отключение от „Мира“ — один из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией», — заявил собеседник агентства.

Американские власти ожидают, что еще больше банков последуют этому примеру, поскольку они «не хотят оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции».

Ранее Минфин США заявил, что готов ввести рестрикции против всех банков, которые поддержат расширение использования карт «Мир» за пределами России.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.