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Ру Тат
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Экономика
19 сентября 2022  18:52

Крупный турецкий банк остановил работу с платежной системой «Мир» из-за угрозы санкций

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Крупный турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Так, сейчас в его банкоматах уже невозможно получить наличные, находящиеся на таких картах, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Halk TV.

Отмечается, что банк принял такое решение из-за угрозы санкций со стороны Минфина США. Ранее в ведомстве заявили, что готовы ввести рестрикции против всех банков, которые поддержат расширение использования карт «Мир» за пределами России.

#турция #Мир #платежная система #санкции
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