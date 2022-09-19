Крупный турецкий банк остановил работу с платежной системой «Мир» из-за угрозы санкций

Крупный турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». Так, сейчас в его банкоматах уже невозможно получить наличные, находящиеся на таких картах, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Halk TV.

Отмечается, что банк принял такое решение из-за угрозы санкций со стороны Минфина США. Ранее в ведомстве заявили, что готовы ввести рестрикции против всех банков, которые поддержат расширение использования карт «Мир» за пределами России.