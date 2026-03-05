news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 марта 2026 15:28

СМИ: Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе

Читайте нас в
Телеграм

Иран установил личности тех, кого считает причастными к удару по школе для девочек в Минабе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

По данным агентства, установлены личности пилотов, авиабазы, с которой они поднимались в воздух, а также их гражданство. Тегеран, как подчеркивается, готов дать жесткий и решительный ответ на произошедшее.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Одним из объектов удара стала начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе. По последним данным, погибли 171 человек, большинство из них – дети.

#сша и иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров