Иран нанес удары по объектам США и Израиля в ответ на атаку по школе в Минабе

Иранские войска нанесли удары по военным объектам США и Израиля в ответ на атаку по начальной школе в Минабе, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

«Двадцать вторая волна операции "Правдивое обещание – 4" была проведена в знак мести убийцам детей, <...> в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», – говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.

В КСИР сообщили, что по объектам противника были запущены баллистические ракеты средней дальности «Хейбар», а также новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр». Среди целей названы базы противника, аэропорт Бен-Гурион и военные центры в Хайфе.

Начальная школа для девочек «Шаджаре Тайебе» подверглась удару 28 февраля – в день начала масштабной военной кампании США и Израиля против Ирана. По последним данным, в результате атаки погибли 171 человек, большинство из них – дети.