В США эксперты рекомендовали разрешить вакцинацию от Covid-19 детей 5–11 лет

В Соединенных Штатах эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовали прививать от коронавируса Covid-19 детей в возрасте от пяти до 11 лет, передает RT.

Решение было принято во время заседания экспертной комиссии управления, которое является медицинским регулятором в США. Из 18 специалистов 17 высказались за то, что польза от вакцинации препаратом компаний Pfizer и BioNTech перевешивает сопутствующий риск. Один член комиссии предпочел воздержаться, отмечает ТАСС.

Теперь рекомендацию экспертов рассмотрят сотрудники FDA, которые и примут окончательное решение по заявке. Затем вопросом для последующего предоставления рекомендаций займутся Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

До этого препарат Pfizer / BioNTech получил аналогичную сертификацию для вакцинирования детей в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для лиц старше 16 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России начали прививать препаратом «Спутник V» кормящих матерей. Вакцинировать несовершеннолетних россиян до конца этого года прежде не планировалось.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государстве неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.