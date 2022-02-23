news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
23 февраля 2022  08:24

В США допустили введение санкций против ВТБ и «Сбера» в случае вторжения

news_top_970_100

Соединенные Штаты введут санкции против «Сбера» и ВТБ в случае, если Россия «продолжит вторжение» на Украину. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передает агентство «Рейтер».

Кроме того, представитель администрации США призвал представителей российских властей, которые на затронули рестрикции, не расслабляться. Он также добавил, что Штаты и их партнеры готовы ввести экспортные ограничения в случае полномасштабного нападения.

Помимо этого, сотрудник Белого дома заверил, что трубопровод «Северный поток — 2» так и не будет запущен, упомянув консультации с Германией. «Это 11 млрд долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — приводит слова чиновника ТАСС.

О возможном введении ограничительных мер против ВТБ и «Сбера» в случае дальнейшей эскалации со ссылкой на источник сообщает и агентство Bloomberg. По словам собеседника издания, в случае продолжения агрессии ни одно финансовое учреждение в России не останется в безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 

В ответ Президент США Джо Байден объявил о санкциях против суверенного долга России. Ограничительные меры также введены против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних фирм, включая футбольный клуб ЦСКА.

#Россия и США #санкции против россии #россия и украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное