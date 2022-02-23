В США допустили введение санкций против ВТБ и «Сбера» в случае вторжения

Соединенные Штаты введут санкции против «Сбера» и ВТБ в случае, если Россия «продолжит вторжение» на Украину. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передает агентство «Рейтер».

Кроме того, представитель администрации США призвал представителей российских властей, которые на затронули рестрикции, не расслабляться. Он также добавил, что Штаты и их партнеры готовы ввести экспортные ограничения в случае полномасштабного нападения.

Помимо этого, сотрудник Белого дома заверил, что трубопровод «Северный поток — 2» так и не будет запущен, упомянув консультации с Германией. «Это 11 млрд долларов, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод», — приводит слова чиновника ТАСС.

О возможном введении ограничительных мер против ВТБ и «Сбера» в случае дальнейшей эскалации со ссылкой на источник сообщает и агентство Bloomberg. По словам собеседника издания, в случае продолжения агрессии ни одно финансовое учреждение в России не останется в безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

В ответ Президент США Джо Байден объявил о санкциях против суверенного долга России. Ограничительные меры также введены против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних фирм, включая футбольный клуб ЦСКА.