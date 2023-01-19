В Совфеде заявили, что Запад превратил форум в Давосе в военный совет НАТО

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Всемирный экономический форум превратился в военный совет Североатлантического альянса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Западники с особым азартом подошли к уничтожению атмосферы некогда интересного Всемирного экономического форума в Давосе. Теперь это превращено в военный совет НАТО!» – отметил Карасин.

Он обратил внимание на тезисы основных выступлений, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца, генсека НАТО Йенса Столтенберга и других участников.

«Все про танки, системы ПВО, боеприпасы, от которых, по их убеждению, зависит чуть ли не будущее человечества», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что 20 января тот же «коллектив» встретится на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где обсуждение будет продолжено.

Напомним, во время своего выступления канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, чтобы мир был достигнут, Россия должна потерпеть поражение на Украине. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «позорищем» то, что на ВЭФ обсуждают поставку вооружения Киеву.