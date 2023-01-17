Медведев назвал «позорищем» обсуждение поставок оружия Киеву на Давосском форуме
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «позорищем» то, что на Всемирном экономическом форуме обсуждают поставку вооружения Киеву.
«На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину <...> Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса», – написал он в своем телеграм-канале.
Польский Президент Анджей Дуда заявил, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву, отметил Медведев и добавил, что «надеются, наверное, что „танковая коалиция“ приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части».
53-е заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник в швейцарском Давосе.