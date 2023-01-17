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Политика
17 января 2023  14:11

Медведев назвал «позорищем» обсуждение поставок оружия Киеву на Давосском форуме

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Медведев назвал «позорищем» обсуждение поставок оружия Киеву на Давосском форуме
Фото: «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «позорищем» то, что на Всемирном экономическом форуме обсуждают поставку вооружения Киеву. 

«На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину <...> Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса», – написал он в своем телеграм-канале. 

Польский Президент Анджей Дуда заявил, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву, отметил Медведев и добавил, что «надеются, наверное, что „танковая коалиция“ приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части».

53-е заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник в швейцарском Давосе. 

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