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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «позорищем» то, что на Всемирном экономическом форуме обсуждают поставку вооружения Киеву.

«На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину <...> Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса», – написал он в своем телеграм-канале.

Польский Президент Анджей Дуда заявил, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву, отметил Медведев и добавил, что «надеются, наверное, что „танковая коалиция“ приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части».

53-е заседание Всемирного экономического форума открылось в понедельник в швейцарском Давосе.