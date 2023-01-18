Шольц назвал поражение России условием мира на Украине

Чтобы мир был достигнут, Россия должна потерпеть поражение на Украине. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает немецкий телеканал n-tv.

«Чтобы война закончилась, агрессия России должна потерпеть поражение», — поделился канцлер ФРГ своим пониманием перспектив. При этом он добавил, что российская сторона уже продемонстрировала невозможность достичь поставленные ею же военные цели.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо», — заверил в связи с этим Шольц.

Кроме того, политик напомнил, что за несколько месяцев Германия сумела стать независимой от поставок российских энергоносителей. Эта новая «немецкая скорость», будет взята за образец в будущем, пообещал он.

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не увидел возможностей для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позднее Президент России Владимир Путин высказал уверенность в победе в специальной военной операции.