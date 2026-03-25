В Совфеде предложили разрешить тратить маткапитал на косметический и капитальный ремонт

Необходимо разрешить тратить материнский капитал на косметический и капитальный ремонт жилья. Такое мнение высказала член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, передает ТАСС.

Сенатор упомянула, что сейчас многие граждане просят разрешить направлять средства маткапитала не только на ипотеку, но и на погашение обычных кредитов, взятых на лечение или неотложные нужды.

«Также важным пунктом мог бы стать ремонт, как косметический, так и капитальный, ведь от состояния жилья напрямую зависит комфорт и безопасность семьи», – подчеркнула Уваркина.

По мнению члена Совета Федерации, следует также рассмотреть возможность использования средств маткапитала для приобретения отечественного автомобиля. По ее словам, дело в том, что машина нужна родителям, чтобы отвозить детей в школу, в поликлинику, на дополнительные занятия и так далее.

В феврале этого года размер материнского капитала проиндексировали на уровень инфляции – 6,8%. Выплата при рождении первенца увеличилась до 737,2 тыс. рублей. Маткапитал на второго ребенка вырос до 974,1 тыс. рублей, если выплата за первого ребенка не производилась, и до 236,9 тыс., если семья получила ее.

Основанная в 2007 году программа материнского капитала будет действовать как минимум до 2030-го. В настоящее время выплата предусмотрена за рождение первого, второго, а также третьего ребенка (при условии, что семья не получала маткапитал за рождение первых двух детей). Основным ее предназначением служит поддержка семей с детьми, что соответствует целям национального проекта «Семья».