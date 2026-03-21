Маткапитал можно будет тратить на ипотеку от микрокредитных компаний регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Материнский капитал можно будет направлять на погашение ипотеки от микрокредитных компаний, принадлежащих субъектам Федерации. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ сообщает ТАСС.

Закон, позволяющий региональным микрокредитным компаниям выдавать ипотеку, начал действовать в октябре прошлого, 2025 года. Согласно новелле, в такой организации 100% акций (долей) должны принадлежать региону, причем один субъект Федерации может быть участником только одной подобной компании.

В документе сказано, что при покупке или строительстве жилья с помощью займов от региональных микрокредитных компаний маткапитал можно будет тратить так же, как и при получении кредитов от банков, – то есть на оплату первоначального взноса, погашение основного долга или процентов.

Кроме того, постановление уточняет вид земельного участка, на котором можно построить дом за счет средств маткапитала. Если прежде речь шла об участках «для ведения садоводства», то теперь – «для ведения садоводства для собственных нужд». Изменения вызваны принятием в июле 2025 года поправок к закону о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Помимо этого, при направлении средств маткапитала на оплату строительства с привлечением стройорганизации и использованием эскроу-счетов возможными назначениями земельного участка помимо индивидуального жилищного строительства считаются ведение садоводства для собственных нужд и блокированная жилая застройка.