Увеличение маткапитала с 1 февраля: какую сумму смогут получать семьи из Татарстана

Одной из мер господдержки семей с детьми служит материнский капитал. В феврале размер выплаты проиндексируют на уровень инфляции – 6,8%. На какую сумму смогут рассчитывать татарстанцы – в материале «Татар-информа».

При рождении первенца с 1 февраля 2026 года семьи получат 737,2 тысячи рублей. Размер маткапитала на второго ребенка составит 974,1 тысячи рублей, если семья не получала его на первого ребенка. Если же за первенца пособие выплачивалось, то на второго доплата будет равна 236,9 тысячи рублей.

Отметим, что индексация затронет как новых получателей, так и имеющих неиспользованные средства. Программа материнского капитала будет действовать как минимум до 2030 года. В настоящее время выплата предусмотрена за рождение первого, второго, а также третьего ребенка (при условии, что семья не получала маткапитал за рождение первых двух детей). Основным ее предназначением служит поддержка семей с детьми, что соответствует целям национального проекта «Семья».