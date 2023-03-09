В Совфеде отзыв «нашумевшего» закона об иноагентах назвали шансом для суверенитета Грузии

Решение властей Грузии отозвать законопроект об иноагентах оказался в итоге полезным, так как он «перекрывает путь тем, кто хотел использовать его в качестве повода для очередной цветной революции», заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, такой шаг позволит властям самостоятельно разобраться с конфликтом, без участия «бесцеремонно запустивших свои лапы в эту ситуацию американцев и прочих натовцев».

«Для независимости и суверенитета Грузии это шанс», – написал Косачев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что вмешиваться во внутренние процессы в Грузии «непозволительно никому». По словам сенатора, в интересах Запада было привести к власти в Грузии политиков, «безусловно и безоговорочно лояльных».

При этом Косачев добавил, что придерживается такого мнения не потому, что законопроект оказался «некачественным или каким-то вредным».

Напомним, об отзыве законопроекта, который вызвал массовые протесты в Грузии, стало известно сегодня. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что что документ «возможно, был подписан под диктовку Москвы», однако Кремль это опроверг.