Из парламента Грузии отозвали законопроект об иноагентах

Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии, так как он вызвал большие разногласия в обществе, говорится в совместном заявлении правящей «Грузинской мечты», общественного движения «Сила народа» и парламентского большинства. Напомним, в Тбилиси документ вызвал крупные протесты.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть общественности. К законопроекту был прикреплен ложный ярлык «российского законодательства», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отклонение от европейского курса», – говорится в заявлении.

Полностью оказываться от своей инициативы правящая партия не намерена. Зато утверждается также, что некие «радикальные силы» вовлекли молодежь в незаконные действия – по-видимому, речь идет о протестах.

«Грузия будет поддерживать мир и стабильность и продолжит достойно двигаться в направлении Европы, что является принципиальным выбором грузинского общества», – добавили авторы заявления.

Напомним, накануне протестующих против законопроекта поддержала Президент страны Саломе Зурабишвили. Она заявила, что принятие документа нужно отменить и пообещала в любом случае наложить на него вето, добавив, что документ «возможно, был подписан под диктовку Москвы».

В России, комментируя эту ситуацию, заявили, что США и Евросоюз намерены устроить антиконституционный государственный переворот в Грузии, объяснив этим многочисленные протесты.