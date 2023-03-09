Песков опроверг причастность Кремля к протестам в Грузии из-за закона об иноагентах

Москва не имеет отношения к законопроекту об иноагентах, который вызвал в Грузии массовые протесты, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль не желает каким-то образом вмешиваться в эти события, а также призвал россиян держаться подальше от беспорядков. О возможной связи документа с Россией накануне заявляли власти Грузии.

Для России важно, чтобы на периметре границы сохранялась спокойная ситуация, отметил Песков, комментируя протесты. «Это все-таки соседнее нам государство. И, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашей обеспокоенности. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – сказал он, призвав россиян для их безопасности держаться подальше от мест, где проходят беспорядки (цитата по РИА Новости).

Комментируя заявления о якобы российском следе в разработке законопроекта, Песков подчеркнул, что первопроходцем в таких инициативах были США, и один из вариантов закона «очень сильно был похож на аналогичный закон» в Америке.

Напомним, накануне протестующих против законопроекта поддержала Президент страны Саломе Зурабишвили. Она заявила, что принятие документа нужно отменить и пообещала в любом случае наложить на него вето, добавив, что документ «возможно, был подписан под диктовку Москвы». Сегодня стало известно, что законопроект был отозван.