Матвиенко призвала госслужащих отказаться от использования iPhone на работе

Фото: официальная страница Валентины Матвиенко во «ВКонтакте»

Чиновникам стоит отказаться от использования iPhone при выполнении своих обязанностей. Американские смартфоны представляют угрозу как личной, так и государственной безопасности, уверена председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Почему отказываются от iPhone, понятно. По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу», — цитирует ТАСС.

Ранее «Ростех», Минпромторг и Минцифры запретили своим сотрудникам использовать айфоны во время работы. Подобные меры начали активно обсуждать в июне, когда стало известно, что ФСБ и ФСО зафиксировали разведывательную операцию американских спецслужб с использованием устройств Apple.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что в Госдуме депутаты не используют айфоны, а большинство из них и в повседневной жизни отдает предпочтение смартфонам Android.