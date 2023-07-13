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Минцифры запретит своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях
В ближайшие дни Минцифры России введет запрет для своих сотрудников на использование iPhone в служебных целях. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Александра Шойтова сообщает ТАСС.
«Мы планируем принять такой же приказ [для подведомственных организаций]. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой — на следующей неделе», — заметил заместитель министра.
Он объяснил, что запрет на использование американских смартфонов касается служебных целей. Подобные ограничение уже ввели Минпромторг России и Ростех.
Ранее ФСБ России уличил Apple в сотрудничестве с американскими спецслужбами. На тысячах мобильных устройств была обнаружена шпионская программа-вирус.
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