news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 1 июня 2023 15:05

Песков заявил о запрете использования айфонов на госслужбе

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Для госслужащих в России использование смартфонов американской компании Apple неприемлимо и запрещено, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в личных целях некоторые чиновники продолжают пользоваться айфонами, сообщает РИА Новости.

«Не секрет, что, конечно, в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами. Достаточно многие», – признал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что среди высокопоставленных лиц в правительстве американскими смартфонами с системой IOS пользуется всего около 20-30%, а остальные 70-80% – отдают предпочтение Android. Он не исключил, что запрет айфонов на использование таких телефонов и в личных целях может быть введен в будущим, но подчеркнул, что это решение будет зависеть от рекомендаций спецслужб.

Ранее в СМИ появилась информация, что федеральным и региональным чиновникам с 1 апреля рекомендовано отказаться от iPhone, так как западные специалисты их могут взломать в целях шпионажа.

#Дмитрий Песков #Apple #политика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное