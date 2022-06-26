В Советском районе Казани ряд домов почти на сутки останется без воды

Во вторник, 28 июня, в ряде зданий Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 28 июня, а возобновят его в 6 часов 29-го числа. Причиной временных неудобств станет «переврезка водопровода на месте строительства второй линии метрополитена».

Отключение затронет дома №7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2 и 9а по улице Глушко, № 41, 41а и 41б по улице Закиева, №1, 2, 3, 4, 4а, 4а/1, 5, 6, 6а, 7, 8, 11, 12, 12 корп. 1 и 15 по улице Кайбицкая, а также №6, 8, 10, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 14а, 16, 16а, 16б и 16б корп. 1 по улице Сахарова.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточняют в МУП «Водоканал».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани опубликован график отключений горячей воды на сетях «Татэнерго» в июле.