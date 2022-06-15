Казанцам скоро представят концепции интерьеров станций метро

Рабочая группа скоро представит результаты обсуждения проектов концепции дизайна новых станций метро в Казани, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

«При отборе проектов учитывалось соблюдение требований комфорта и безопасности для пассажиров, оптимальное использование пространства станций и гармоничное сочетание интерьера с контекстом окружающего пространства и района. Результаты обсуждений совсем скоро представят жителям города», — отмечается в релизе.

В «Метроэлектротрансе» напомнили, вчера рабочая группа рассмотрела 17 проектов. Прием проектов на конкурс закончился 5 июня. Всего поступило 24 заявки от различных архитектурных команд Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.