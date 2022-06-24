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Ру Тат
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Общество
24 июня 2022  19:41

В Казани опубликован график отключений горячей воды на сетях «Татэнерго» в июле

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Мэрия Казани опубликовала июльский график отключений горячей воды в жилых домах, подсоединенных к Казанским тепловым сетям АО «Татэнерго». Причина отключений — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. 

При этом в мэрии столицы Татарстана уточнили, что сроки могут быть скорректированы. Подробный график отключений горячей воды на июль можно посмотреть здесь.

Кроме того, горожан предупредили, что работы (гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов) проводятся поэтапно и поэтому отключение горячего водоснабжения также может производиться несколько раз. 

Ранее стал известен годовой график опрессовок и ремонта сетей «Казэнерго», о чем сообщал «Татар-информ».

#отключение горячей воды #татэнерго
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