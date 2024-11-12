В Советском районе Казани ограничат движение по нескольким улицам

В Советском районе Казани перекроют проезжую часть на нескольких улицах. Причиной тому послужили работы по закольцовке газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 18 по 20 ноября ограничат движение транспортных средств около здания №43 по ул.Школьной.

С 21 по 23 ноября будет перекрыта проезжая часть возле дома №17 по улице Торфяной, а также у здания №26 по улице Колхозной.

С 24 по 26 ноября перекроют дороги у дома №1 по улице Школьной и рядом со зданием №25 по улице Гагарина.

С 27 по 30 ноября автолюбители не смогут проехать по проезжей части у дома №5 по ул.Школьной и возле здания №25 по ул.Гагарина.

С 1 по 3 декабря проезд будет ограничен вблизи здания №1 по улице Школьной и около дома №24 по ул.Ленина.

С 4 по 6 декабря целиком проезжая часть будет перекрыта на ул.Победы у пересечения с улицами Садовой и Ивовой, а с 7 по 10 декабря – у перекрестка с улицами Колхозной и Торфяной.

Ранее сообщалось об ограничении движения в Казани по улице Садовой, которое будет действовать с 25 ноября. Кроме того, с завтрашнего дня перекроют проезжую часть на улице Большой Красной.