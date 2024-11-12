В Казани ограничат движение по улице Садовой

В Казани частично перекроют проезжую часть на улице Садовой. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

С 25 по 30 ноября ограничение будет действовать у зданий №14 и №15.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Большой Красной.