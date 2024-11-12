news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 ноября 2024 09:27

В Казани ограничат движение по улице Садовой

Скопировать ссылку

В Казани частично перекроют проезжую часть на улице Садовой. Причиной тому послужили работы по ответвлению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

С 25 по 30 ноября ограничение будет действовать у зданий №14 и №15.

Ранее сообщалось об ограничении движения по улице Большой Красной.

#ограничение движения #перекрытие дорог #Казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100